Son Dakika Haberleri: Zenit-Fenerbahçe Maçına Doğru - Sergei Semak - St.

Zenit-Fenerbahçe Maçına Doğru - Sergei Semak - St.

35 dakika önce

Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın karşılaşacakları Fenerbahçe'nin güçlü ve tecrübeli bir takım olduğunu belirterek, zorlu geçecek bir maça çıkacaklarını söyledi.

Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın karşılaşacakları Fenerbahçe'nin güçlü ve tecrübeli bir takım olduğunu belirterek, zorlu geçecek bir maça çıkacaklarını söyledi.

Gazprom Arena'da düzenlenen basın toplantısına Rusya temsilcisinin teknik direktörü Semak ile futbolcusu Sardar Azmoun katıldı.

Fenerbahçe'nin Zenit karşısına eksik kadroyla çıkacağını belirten Semak, "Ancak yine de oyun planımızı değiştirmeyeceğiz. Yarın agresif ve baskılı bir şekilde oynayarak ihtiyacımız olan skoru almak istiyoruz." dedi.

İlk maçta Fenerbahçe'nin ev sahibi olma avantajını iyi kullandığına işaret eden Semat, "Elbette yarın oynayacağımız maçta da biz ev sahibi olmamızın avantajını kullanacağız. Fenerbahçe güçlü ve tecrübeli bir takım. Yarınki maç zorlu geçecek." diye konuştu.

Zenit'in İranlı oyuncusu Azmoun da Fenerbahçe'nin tehlikeli bir rakip olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Teknik direktörümüzün rakibimizi detaylı bir şekilde analiz ettiğine eminim. Yarın ne gerekiyorsa yapacağız. Evimizde oynuyor olmayı avantaja çevirmek istiyoruz. Bizim taraftarlarımız da Fenerbahçe taraftarları gibi coşkulu ve onların desteği bizim için önemli olacak. Fenerbahçe ne kadar güçlü olursa olsun onlardan daha iyi oynayarak gerekli skoru almak istiyoruz."

Zenit hazırlıklarını tamamladı

Zenit, karşılaşma öncesi son çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Semak yönetimindeki Rus ekibi, maçın oynanacağı Gazprom Arena'da ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Avrupa, Zenit, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Kafilesini Taşıyan Uçak, Sis Nedeniyle Rötarlı Hareket Etti Devlet Bahçeli: Fenerbahçe Diz Çöktü, Şuna Bir de Biz Vuralım Yaklaşımı Beşiktaş'a Yakışmaz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Nihat Özdemir'e Sert Cevap Trabzonspor'dan Ayrılan Theo Bongonda, Belçika'da Fırtınalar Estiriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 19:24:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zenit-Fenerbahçe Maçına Doğru - Sergei Semak - St.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]