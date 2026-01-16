Zeren'den Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
Zeren'den Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

16.01.2026 12:23
Manisa İl Sağlık Müdürü Zeren, 2025'in önemli fotoğraflarını değerlendirerek oy kullandı.

Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Zeren, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" ve "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçen Zeren, "Haber" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Kutlamalar" karesine oy verdi.

Zeren, "Spor" kategorisinde Arife Karakum'un "Hava topu", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde de Cem Özdel'in "Gözalan" karelerini seçti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Manisa, Güncel, Son Dakika

