Zeren Spor, Aras Kargo'yu 3-0 Mağlup Etti

Salon: TVF Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Arzu Uzatöz, Mustafa Emre Girgin
Aras Kargo: Merve Atlıer, Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Defne Başyolcu, Kalandadze, Gamboa (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ramos, Anthouli)
Zeren Spor: Kübra Akman, Lazareva, Janset Cemre Erkul, Uzelac, Saliha Şahin, Malinov (Özlem Güven, Beyza Arıcı, Ceren Önal)
Setler: 25-27, 16-25, 16-25
Süre: 36, 25, 33 (94 dakika)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Zeren Spor, Aras Kargo'yu 3-0 yendi.
