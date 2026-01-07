SALON: TVF Ziraat Bankkart Voleybol
HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Igor Schimpl (Slovakya)
ZEREN SPOR: Aleksic, Malinov, Uzelac, Beyza, Lazareva, Saliha, Özlem (L) (Eylül, Şeyma, Cemre, Gatina, Janset)
DRESDNER SC: Fijok, Pfeffer, Levinska, Kuipers, Rosemann, Grome, Nestler (L) (Nestler, Winter, Entius, Akimoto, Siksna)
SETLER: 26-24, 25-18, 25-16
SÜRE: 75 dakika (27', 25', 23')
Zeren Spor, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında sahasında Almanya'nın Dresdner SC'yi takımını 3-0 mağlup etti. Üçüncü maçında ikinci galibiyetini alan Zeren Spor, 14 Ocak'ta deplasmanda Polonya'nın LKS Commercecon Lodz takımı ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Zeren Spor'dan Dresdner SC'ye 3-0'lık galibiyet - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?