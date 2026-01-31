Zeren Spor, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi

Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Gürhan Gül, Umut Maden
Zeren Spor: Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Beyza Arıcı, Şeyma Ercen Küçükaslan (Özlem Güven, Ceren Önal, Eylül Karadaş, Gatina, Aleksic)
Türk Hava Yolları: Karmen Aksoy, Ratzke, Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin (Melis Yılmaz, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Alondra, Selin Coşkun, Büşra Kılıçlı, Merve Nezir)
Setler: 25-22, 19-25, 22-25, 25-17, 15-13
Süre: 132 dakika
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Zeren Spor, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup etti.
