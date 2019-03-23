Zeybekci, Ödemiş'te Halka Seslendi

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci İzmir'in 20 yılının çalındığını, kendilerinin bu 20 yılı 5 yılda telafi edeceklerini belirtti.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci İzmir'in 20 yılının çalındığını, kendilerinin bu 20 yılı 5 yılda telafi edeceklerini belirtti.



Ödemiş'te esnaf ziyaretleri yapan ve vatandaşlarla Hükümet Meydanındaki mitingde bir araya gelen Zeybekci, İzmir'in makus talihini değiştirmeye geldiklerini, verdikleri sözleri yerine getireceklerini ifade etti.



Zeybekci dertlerinin İzmir olduğunu vurgulayarak 31 Mart akşamı Türkiye'ye güneşin İzmir'den doğacağını belirtti.



İzmir'e bağlı ilçelerdeki kooperatiflerin hepsine sahip çıkacaklarını dile getiren Zeybekci, şunları kaydetti:



"Küçük Menderes'in merkezi Ödemiş'te Allah'ın izniyle bu havzanın ne hale geldiğini beraber göreceğiz. Öyle bir ilçede değil, her ilçede kooperatiflerimizle, büyükşehir olarak tarımımıza ve hayvancılığımıza sahip çıkarak yetiştirdiğimiz her ürünün yere düşmesine müsaade etmeyeceğiz.



Biz dünyanın ilk 20 ekonomisinden biri oldukça, hedefimiz ilk 5 oldukça, Avrupa'da ilk 3 oldukça, dünyanın en büyük havaalanlarını yaptıkça, ihracatta, ekonomide onlara meydan okudukça, ecdadın emaneti olan bu topraklarda 'biz de varız' dedikçe bunların oyunları bitmeyecek, bunların ihanetleri bitmeyecek. Bunların içerideki uşakları ve maşaları bitmeyecek, bunlara karşı durmaya, bunlara hadlerini bildirmeye var mıyız ? Terör örgütünün partisi diyor ki 'İzmir adayımız' budur. 'Biz bunu destekleyeceğiz, aday çıkarmayacağız biz CHP ile beraberiz' diyor. Açık açık söylüyor. O da diyor ki biz bunlarla beraber değiliz. Senin kiminle beraber olduğunu bu millet bilmiyor mu?"

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