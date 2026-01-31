Zeybekci: Türkiye Artık Kural Koyucu - Son Dakika
31.01.2026 20:21
Nihat Zeybekci, Türkiye'nin güçlendiğini ve muhalefetin olumsuzluklar yaşattığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Artık Türkiye'ye kimse yan bakamaz ve bir zamanlar kurallara tabi olan Türkiye şu anda kural koyucu olmuştur." dedi.

Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tavas Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı'nda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, gözle görülen ne varsa bu şehirdeki tüm eserleri kendi teşkilat mensuplarının yaptığını ve yapmaya da devam edeceklerini söyledi.

Muhalefetin yazılımında hizmet etmek ve hizmetkar olmanın olmadığını anlatan Zeybekci, onların atalarında, ecdadında hükmetmek, yönetmek, idare etmek ve emretmek olduğunu dile getirdi.

Zeybekci, kendilerinin bu aziz millete hizmet edebilmeyi Allah'ın bir lütfu olarak gördüklerini belirterek, "Hizmet etme ve eser yarışındayız. Karşımıza bir kere bir eserle çıkın. İki yıl oldu, bir tane şey gösterin. Eski belediyecilik günlerine döndük. Belediye başkanları değiştiği zaman kaldırımlar değişirmiş. Onun için başımız dik, alnımız açık dolaşacağız. Bunlar bu şehirde ahlaklı veyahut da etik veyahut da bu şehre yakışan siyaset yapısını da bozdular. Denizli'de CHP'li olsun, MHP'li veya ne partisi olursa olsun siyaset yapan herkesle biz kucaklaşan insanlarız. Bir yere geldiğimiz zaman "Ne haber bizim oğlan, ne haber bizim kız" diye muhabbet eden insanlarız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dünyada son yıllarda daha da güçlendiğini ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Elhamdülillah son 20 yılda Türkiye de artık eski Türkiye değil. Türkiye'de, Libya'da benim kardeşlerim eğer orada bir emperyalist bölünmeye tabi oluyorsa gidiyor orada diyor ki "Durun bakalım" diyor. "Durun" diyor. Türkiye oraya vardıktan sonra kimse kıpırdayamıyor. Ne onun maşası kalıyor, ne bunun uşağı kalıyor, ne bilmem nesi kalıyor. Herkes çil yavrusu gibi dağılıyor. Şimdi artık bu coğrafyada Allah'ın izniyle bir noktaya geliyoruz savunma sanayinde, ekonomide, bütün sahalarda. Nereden nereye geldiğimizin ve yetmediğinin de farkındayız. Artık Türkiye'ye kimse yan bakamaz ve bir zamanlar kurallara tabi olan Türkiye şu anda kural koyucu olmuştur."

CHP'li adayların belediye başkanı seçildiği yerlerde hep olumsuzlukların yaşandığını işaret eden Zeybekci, "Bakın bugün Türkiye'de bunların iktidara geldiği yerlerde ortalığı pislik götürüyor. Hırsızlık, rüşvet, uyuşturucu, diğer ahlaksızlıklar her ne varsa oralarda. Beykoz Belediyesi'nden Beşiktaş Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'nden Alanya'sından, Antalya'sına kadar. Her yerde de göreceksiniz bunları, görmeye devam edeceksiniz. Bizimle alakası yok ki. Bugüne kadar onların büyük kongresindeki delegelere dağıttıkları rüşvet davası dahil olmak üzere, bu belediyelerin bu hırsızlıklarında, yolsuzluklarında, her türlü rüşvetinde bir tek bile AK Partilinin şikayeti yok, ihbarı yok veyahut da açtığı dava yok. İhbar eden onlar. Şikayet eden onlar. Dava açan onlar. İtirafçı olan onlar. Gizli tanık olan onlar. Tutuklanan onlar." dedi.

Toplantıya, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
