Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız - Son Dakika
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Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız

17.06.2022 22:23

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Prof. Dr. Ahmet Akın'ın ortaya attığı, "Cerrahpaşa'da 4 bin kız, erkek olmak, Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek, kız olmak için bekliyor" iddiası hakkında yanıt verdi. Başhekimlikten yapılan açıklamada iddianın tamamen asılsız olduğu ifade ederek , "Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır." denildi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın tarafından ortaya atılan 'cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden açıklama geldi. Başhekimlikten yapılan açıklamada hastanede çok sayıda kişinin "cinsiyet değiştirme ameliyatı sırası beklediği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

"BU TÜR HASTANEMİZDE YAPILMAMAKTADIR"

Başhekimlikten yapılan açıklamada, "Basında bir öğretim üyesine atfedilerek verilen 'Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor' tarzı iddialar tamamen asılsızdır. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır. Dile getirilen iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

CERRAHPAŞA DA İDDİALARI YALANLADI

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ortaya atılan iddialara yanıt vererek, hasta sayılarının "gerçeğin çok üzerinde ve abartılı" olduğunu bildirildi. Cerrahpaşa'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya platformlarında sıkça paylaşıma konu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültemizde cinsiyet değiştirme ameliyatlarına yönelik iddiaların yer aldığı haberlerin içeriğinde verilen hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, profesör unvanlı ve üniversiteyle ilişkisi olmayan bir öğretim üyesinin açıklamasına dayandırılmış bu haberlerin tamamıyla dezenformasyon sonucu olduğu, toplumu yanlış yönlendirme amacına hizmet ettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın'ın, katıldığı "Aileni ve Neslini Koru" programında yaptığı konuşma gündem yaratmıştı. Akın, Cerrahpaşa'da 4 bin kız erkek olmak için bekliyor. Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor. Yaşları kaç biliyor musunuz? 12 ile 19 yaş arasında. Ve ben şuna eminim yüzde 99'unda hiçbir sorun yok. Yönlendirilmiş, özendirilmiş. Ve şunu diyor çocuklar 'cool gösteriyor'. İsimleri Ayşe, Zümra, Meryem, Asiye isimler böyle...'' diye konuştu.

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Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zeynep Kamil, Ahmet Akın, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeynep Kamil Hastanesi 'cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız - Son Dakika
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