Zeynep Sönmez Abu Dabi Açık'ta Elendi

02.02.2026 22:21
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Abu Dabi Açık Turnuvası'nda son 32 turunda elendi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Abu Dabi Açık Tenis Turnuvası'nda son 32 turunda elendi.

Başkent Abu Dabi'deki organizasyona 2026 Avustralya Açık'ta teklerde 3. tura yükselerek adından söz ettiren Zeynep, son 32 turunda Filinpinli Alexandra Eala ile karşılaştı.

Dünya 79'uncusu milli sporcu, sıralamanın 45. basamağındaki rakibi karşısında sert zeminde 6-4 ve 6-3'lük setlerle mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA

