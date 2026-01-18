Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Tarih Yazdı - Son Dakika
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Tarih Yazdı

18.01.2026 19:18
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta ikinci tura çıkan ilk Türk sporcu oldu ve tebrik edildi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avusturalya Açık'ta ikinci tura çıkmayı başaran ilk Türk sporcu olan Zeynep Sönmez'i tebrik etti.

Milli tenisçi ve THY Spor Kulübü oyuncusu Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avusturalya Açık'ta Rus rakibi Ekaterina Aleksandrova'yı 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Bu başarıyla Zeynep Sönmez ikinci tura çıkmayı başaran ilk Türk sporcu oldu. THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milli sporcuyu tebrik etti. Bolat mesajında, "Milli tenisçimiz ve THY Spor Kulubü oyuncusu Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta ilkleri başararak göğsümüzü kabarttı. Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, 11 numaralı Rus rakibini mağlup etmeyi başararak turnuvada ikinci tura çıkan ilk Türk sporcu oldu. Maç esnasında baygınlık geçiren bir kort görevlisine yardım ederek, kort dışına çıkmasına yardımcı olan Zeynep, bu davranışı ile de takdiri haketti. Türk Hava Yolları ailesi olarak bayrağımızı başarı sahnesinde dalgalandıran Zeynep'i tebrik ediyor, turnuvadan şampiyonlukla dönmesini temenni ediyoruz. Spora ve sporcuya desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

"Ahmet Bolat, destek için Melbourne'a davet etti"

Bolat mesajında ayrıca, "Turnuva takvimini hatırlayalım. Oyuncumuz 26'sı haftasına kalırsa 27 Ocak'ta çeyrek final oynayacak. 29'u yarı ve 31'i final inşallah. Yarı final maçında ben de Melbourne'da olmayı ve Türkiye diye tezahürat yapmayı planlıyorum. TK ailesi hepinizin PAS ve CED hakları var ve artık Melbourne'a uçuyoruz. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim" ifadelerine yer verdi.

21 Ocak'ta çeyrek final için mücadele edecek

Avusturalya Açık'ta ikinci tura kalmayı başaran ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez, Macar Anna Bondar ile Amerikalı Elizabeth Mandlik eşleşmesinin galibiyle 21 Ocak Çarşamba günü çeyrek final mücadelesi için sahada olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

