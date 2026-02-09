Zeynep Sönmez Katar Açık'tan Elendi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki kadınlar tenis turnuvası Katar Açık'ın ilk turunda elendi.

Başkent Doha'daki organizasyonun ilk turunda Zeynep, Yunan Maria Sakkari ile karşılaştı.

Dünya 85'incisi milli sporcu, sıralamanın 52. basamağındaki rakibi karşısında 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup olarak turnuvaya veda etti.