Son Dakika Haberleri: Zeytin ağacının içinde mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı, anneleri ise öldü
Son Dakika 3. Sayfa Zeytin ağacının içinde mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı, anneleri ise öldü

Zeytin ağacının içinde mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı, anneleri ise öldü

7 saat önce

Burhaniye ilçesinde zeytin ağacının içinde mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı.

Zeytin ağacının içinde mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı, anneleri ise öldü, System.String[]

Burhaniye ilçesinde zeytin ağacının içinde mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Şarköy kırsalında zeytin hasadında çalışan işçiler, zeytin ağacının içinden köpek sesleri geldiğini duyunca itfaiyeyi aradı. Olay yerine giden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği görevlileri, elektrikli testere ile zeytin ağacının gövdesinde delik açtı. Zeytin ağacının içinde sıkışan ana köpeğin öldüğü belirlenirken, 2 yavru sağ olarak çıkarıldı. Veteriner muayenesinin ardından iki yavru köpek barınağına teslim edildi. - BALIKESİR

İtfaiye, Zeytin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:33 Kaynak: İHA
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