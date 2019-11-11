Zeytin ağacının içinde mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı, anneleri ise öldü

Burhaniye ilçesinde zeytin ağacının içinde mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı.



Edinilen bilgiye göre, Şarköy kırsalında zeytin hasadında çalışan işçiler, zeytin ağacının içinden köpek sesleri geldiğini duyunca itfaiyeyi aradı. Olay yerine giden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği görevlileri, elektrikli testere ile zeytin ağacının gövdesinde delik açtı. Zeytin ağacının içinde sıkışan ana köpeğin öldüğü belirlenirken, 2 yavru sağ olarak çıkarıldı. Veteriner muayenesinin ardından iki yavru köpek barınağına teslim edildi. - BALIKESİR