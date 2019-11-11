Zeytin ağacının içinde mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı, anneleri ise öldü
7 saat önce
Burhaniye ilçesinde zeytin ağacının içinde mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:33 Kaynak: İHA
Burhaniye ilçesinde zeytin ağacının içinde mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Şarköy kırsalında zeytin hasadında çalışan işçiler, zeytin ağacının içinden köpek sesleri geldiğini duyunca itfaiyeyi aradı. Olay yerine giden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği görevlileri, elektrikli testere ile zeytin ağacının gövdesinde delik açtı. Zeytin ağacının içinde sıkışan ana köpeğin öldüğü belirlenirken, 2 yavru sağ olarak çıkarıldı. Veteriner muayenesinin ardından iki yavru köpek barınağına teslim edildi. - BALIKESİR
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