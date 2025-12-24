Zeytin Ağaçları İçin Önemli Uyarılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Zeytin Ağaçları İçin Önemli Uyarılar

Zeytin Ağaçları İçin Önemli Uyarılar
24.12.2025 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gömeç'te zeytin ağaçlarının sökümü için izin şartları hatırlatıldı, izinsiz işlemler yasaklandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin ağaçlarının sökümü ve taşınması konusunda vatandaşlara ve üreticilere önemli uyarılarda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, zeytin ağaçlarının sökümü ve taşınmasının keyfi bir işlem olmadığı, bu sürecin Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün izni, bilgisi ve denetimi altında yürütüldüğü vurgulandı.

Yapılan duyuruda yerinde inceleme yapılmadan, teknik şartlar sağlanmadan ve gerekli başvuru ile resmi prosedürler tamamlanmadan ağaç taşıma işlemine kesinlikle izin verilmediği belirtildi. İzin verilen durumlarda ise ağaçların söküm şartları, taşıma şekli ve yeni dikim alanının kontrol edilerek kayıt altına alındığı ifade edildi.

Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, izinsiz söküm ve taşıma tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım ve cezai işlem uygulanacağına dikkat çekti. Açıklamada, amacın zeytin varlığını korumak ve keyfi uygulamaların önüne geçmek olduğu belirtilerek, "Zeytin geleceğimizdir, korumak hepimizin sorumluluğudur" mesajı verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zeytin, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zeytin Ağaçları İçin Önemli Uyarılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:42:09. #7.12#
SON DAKİKA: Zeytin Ağaçları İçin Önemli Uyarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.