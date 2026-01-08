Zeytin Yetiştiriciliği Eğitimi Manisa\'da Gerçekleşti

Manisa Ticaret Borsası ev sahipliğinde zeytin yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik gerçekleştirilen "Zeytin Yetiştiriciliği Eğitimi"nde katılımcılara zeytin yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar anlatılırken teorik bilgilerin yanı sıra sahada karşılaşılan sorunlara yönelik pratik bilgiler verildi.

Zeytin yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik "Zeytin Yetiştiriciliği Eğitimi", Manisa Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü eğitmenlerinden Dr. Özgür Dursun tarafından verildi. Eğitime, Manisa Ticaret Borsası üyeleri ve çok sayıda üretici katıldı. Eğitim öncesinde konuşan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, zeytinin ülke tarımı ve bölge ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Zeytin, ilimizin ve ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden biridir. Yalnızca ekonomik değeriyle değil; kültürüyle, tarihiyle ve sürdürülebilir tarım açısından taşıdığı önemle stratejik bir üründür. Zeytin yetiştiriciliği, ilimize ve ülkemize büyük değer katmaktadır" dedi.

Türkiye ve Manisa'daki üretim verilerine değinen Özkasap, "2025 TÜİK verilerine göre ülkemizde 1 milyon 308 bin 349 dekar alanda sofralık ve yağlık zeytin üretimi yapılmaktadır. Türkiye, zeytin üretiminde İspanya'nın ardından dünya ikinciliğine yükselmiştir. Manisa'da ise 29 milyon meyve veren, 7 milyon henüz meyve vermeyen olmak üzere toplam 36 milyon zeytin ağacı bulunmaktadır. Bu rakamla ilimiz, Türkiye'deki toplam zeytin varlığının yaklaşık yüzde 18'ini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

2025-2026 sezonuna ilişkin beklentileri de paylaşan Özkasap, "Türkiye genelinde zeytin üretiminin 2 milyon 450 bin ton seviyesinde olması beklenmektedir. Bunun 740 bin tonunun sofralık, 1 milyon 710 bin tonunun yağlık olacağı, yaklaşık 310 bin ton zeytinyağı üretileceği tahmin edilmektedir. Ancak bu yıl yaşanan don afeti ve kuraklık nedeniyle rekoltemiz yaklaşık yüzde 50 oranında düşmüştür. Özellikle bakımı yeterince yapılmayan zeytinliklerde ciddi hasarlar meydana gelmiştir" diye konuştu.

Eğitimin önemine dikkat çeken Özkasap, doğru budamanın üretimdeki rolüne değinerek, "Zeytinde doğru budama; ağacın verimini artıran, hastalık ve zararlılarla mücadelede en etkili yöntemlerden biridir. Budama, ağacın güneş almasını sağlar, meyve kalitesini yükseltir ve don ile hastalıklara karşı direncini artırır. Yanlış ve bilinçsiz yapılan budama ise hem verim kaybına hem de ağaçların zayıflamasına neden olmaktadır" dedi.

Zeytin ve zeytinyağının ihracattaki yerine de değinen Özkasap, "Türkiye genelinde yalnızca zeytinyağından 49 bin ton karşılığında 244 milyon dolar ihracat geliri elde edilmiştir. Zeytinyağı 136 ülkeye ve 1 serbest bölgeye ihraç edilmektedir. Kişi başına zeytinyağı tüketimi geçen yıl 1.600 gram iken bu yıl 2.300 grama yükselmiştir. Bu artış sevindiricidir ancak İspanya'da kişi başı tüketimin 12 kilogram olduğunu da unutmamak gerekir" ifadelerini kullandı.

Manisa Ticaret Borsası olarak üreticilerin yanında olduklarını vurgulayan Özkasap, "Amacımız; zeytinde verimi artırmak, kaliteyi yükseltmek ve sürdürülebilir üretimi sağlamaktır. Bugün düzenlediğimiz bu eğitimlerin üreticilerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Gün boyu süren eğitim programında zeytin yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar ele alınırken, katılımcılar teorik bilgilerin yanı sıra sahada karşılaşılan sorunlara yönelik pratik bilgiler edinme imkanı buldu. Eğitim programının sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edilirken, Manisa Ticaret Borsası yetkilileri tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini bildirdi. - MANİSA