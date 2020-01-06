Zeytinburnu'nda 50 rehbere ilçenin turizm değerleri anlatıldı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda 50 rehbere ilçenin turizm değerleri anlatıldı

6 saat önce

Zeytinburnu Belediyesi, ilçenin tarihi, turistik, doğal, coğrafik değerlerini turizme kazandırmak ve turizm hareketliliğini arttırmak amacıyla 50 rehbere eğitim programı düzenledi.

Zeytinburnu'nda 50 rehbere ilçenin turizm değerleri anlatıldı, System.String[]

Zeytinburnu Belediyesi, ilçenin tarihi, turistik, doğal, coğrafik değerlerini turizme kazandırmak ve turizm hareketliliğini arttırmak amacıyla 50 rehbere eğitim programı düzenledi.


Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul Rehber Odası iş birliği ile düzenlenen eğitim programına İstanbul'da turist rehberliği hizmeti veren 50 rehbere eğitim katıldı. Yalova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süleyman Berk'in anlatımı ile gerçekleştirilen eğitimde Zeytinburnu'ndaki mezar alanları ve mezar kitabeleri konuşuldu. Rehberlerin yoğun ilgi gösterdiği program sırasında katılımcılar dikkatle dinleyip anlatılanları not etti. Zeytinburnu'nun tarihi, turistik, doğal, coğrafik değerlerini turizme kazandırmak ve turizm hareketliliğini artırmak için önemli olan eğitimde, yerli yabancı turistlerin ziyaret yerlerinin turizm tüketicilerine doğru aktarılması sağlanacak. Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nden düzenlenen programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yanı sıra çok sayıda rehber katıldı.


"İstanbul'da turizm potansiyeli olarak Zeytinburnu yeteri kadar pastaya sahip"


Zeytinburnu'nun kültürel konumu açısından önemine değinen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Burada bu eğitimin başlangıcındayız. Ben bu bakımdan son derece mutluyum. Biz Zeytinburnu'nun kültür restorasyonu oluşturabilecek unsurları taşıdığını düşünüyoruz. Hem ilçe hem belediye olarak bu konuda çok istekliyiz. İstanbul'da turizm potansiyeli olarak Zeytinburnu'nun yeteri kadar pastaya sahip olabildiğine inanıyorum. Bugün yeni bir başlangıç yaptığımıza inanıyoruz. Biz belediye olarak el birliği ile adım adım üzerine koyarak devam edeceğiz çok acelemiz yok ama biz bu konuda çok istekliyiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Süleyman Berk, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:55 Kaynak: İHA
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