Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda Filipinli turistin cep telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Filipinli turistin cep telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı

Zeytinburnu'nda Filipinli turistin cep telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı

6 saat önce

ZEYTİNBURNU'nda kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, Filipin uyruklu bir turisti önce darp sonra turistin cep telefonunun gasp etti.

Zeytinburnu'nda Filipinli turistin cep telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı, System.String[]

ZEYTİNBURNU'nda kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, Filipin uyruklu bir turisti önce darp sonra turistin cep telefonunun gasp etti. Olay, Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde 25 Ekim'de meydana geldi. İddiaya göre kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, Filipin uyruklu Moqtar B.'yi darp ettikten sonra cep telefonunu gasp etti. Moqtar B. polis ekiplerine olayla ilgili şikayetçi oldu. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin 24 yaşındaki Şahin T. olduğunu tespit etti. Ekipler aynı gün yaptığı operasyonda şüpheli Şahin T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Şahin T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Zeytinburnu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:07 Kaynak: DHA
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