ZEYTİNBURNU'NDA İŞ YERİNDEN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI - Son Dakika

Zeytinburnu'nda iş yerinde masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları da kameraya yansıdı. Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde bulunan tekstil atölyesinden 8 Haziran'da cep telefonu ve sigara çalındı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü Zeytinburnu Timlerince, Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak üzerinde dün saat 14.30 sıralarında Kasım D.'yi durdurdu. Yapılan araştırmalarda şüpheli Kasım D.'nin tekstil atölyesindeki hırsızlık olayının faili olduğu tespit edildi. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen bir adet hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.