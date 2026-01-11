Zeytinburnu\'nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir siteye bırakılan kargo paketinin patlaması paniğe neden oldu. Patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site girişindeki danışma noktasına kargo görevlisi tarafından bırakılan paket, kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

2 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Patlama sırasında danışmada bulunan H.A. ve H.B., patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SİTE ÇEVRESİ GÜVENLİK ŞERİDİYLE KAPATILDI

Patlamanın ardından site çevresi ekipler tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaparken, patlamanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.