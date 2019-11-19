Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda silahlı kavgaya karıştıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı
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Zeytinburnu'nda silahlı kavgaya karıştıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda silahlı kavgaya karıştıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım'da Telsiz Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Aralarında husumet bulunan iki grubun olay yerine konuşmak için geldikleri, birbirlerini görünce silahlarla ateş açmaya başladıkları, açılan ateşten çevredeki araçların zarar gördüğü ve araç sahiplerinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, 1'i Suriyeli 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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