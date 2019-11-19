Zeytinburnu'nda silahlı kavgaya karıştıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım'da Telsiz Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Aralarında husumet bulunan iki grubun olay yerine konuşmak için geldikleri, birbirlerini görünce silahlarla ateş açmaya başladıkları, açılan ateşten çevredeki araçların zarar gördüğü ve araç sahiplerinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, 1'i Suriyeli 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.