Zeytinburnu'nda sokak ortasında kurşun yağdıran zanlıların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda eğlenmek için gittikleri mekanda hesaba itiraz eden 2 kişi darp edilince restoranı kurşunladı. Restoran çalışanlarının karşılık vermesiyle ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zeytinburnu'nda, 3 Eylül sabahı yaşanan olayda bir eğlence mekanına giden İlker H. ve Bahadır G. hesaba itiraz edince iş yeri çalışanları tarafından darp edildi. Eğlence mekanında ayrılan iki arkadaş bir süre sonra araçla gelerek dışarıdan ateş açmaya başladı. Eğlence mekanının çalışanlarını da silahla karşılık vermesi üzerine ortalık bir anda savaş alanına döndü. Açılan ateşle yaralanan İlker H. ve Bahadır G. araçları ile kaçtı ancak bir süre sonra kaza yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karıştıkları tespit edilen İlker H., Bahadır G., restoran çalışanları Ahmet Ç., Mehmet Veysi Ç., Adem G., Ahmet G., Muhyettin A. isimli şahısları gözaltına aldır. Olayda kullanılan iki tabanca da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan İlker H ve Bahadır G. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ahmet Ç., Mehmet Veysi Ç., Adem G., Ahmet G., Muhyettin A. isimli şahıslar hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı.

Sokak ortasında dehşet anları kamerada

Olay anıda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir restorantın önüne bir aracın geldiğini ve ateş ettiği görülüyor. İş yeri çalışanlarınında karşılık verdiği görülüyor. Şahıslar araçla kaçarken iş yeri çalışanlarının da aracın arkasından ateş ederek kovaladığı görülüyor. Bir süre sonra araçlar yollarına devam eden İlker H. ve Bahadır G. kaza yapıyor