Son dakika gündem: Zeytinburnu'nda bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Zeytinburnu'nda bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika gündem haberine göre Zeytinburnu'nda bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnu'nda bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana gelen "Kasten Öldürme" konusuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldığı belirtildi.

Saat 06.40 sıralarında Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nden silah sesleri gelmesi üzerine, ekiplerin olay yerine intikal ettiği ve bir kişinin yerde hareketsiz yattığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olay yerinin yakınlarında bir şahsın kaçtığının görülmesi üzerine, kaçan Muharrem D. isimli şahıs ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanmıştır. Şahsın olayı gerçekleştiren şüpheli olduğu tespit edilmiş, gözaltına alınmıştır. Olay yerine gelen 112 personelinin yapmış olduğu kontroller sonrasında Erol S. isimli şahsın eks olduğu anlaşılmıştır."

Açıklamada, yakalanan Muharrem D.'nin adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.

Son dakika gündem: Zeytinburnu'nda bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika gündem: Zeytinburnu'nda bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika gündem: Zeytinburnu'nda bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika gündem: Zeytinburnu'nda bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi

Maltepe Mahallesi, Zeytinburnu, Davutpaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 20:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Zeytinburnu'nda bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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