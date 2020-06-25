Zeytinyağı fabrikalarında inceleme başladı - Son Dakika

Zeytinyağı fabrikalarında inceleme başladı

Kilis'te, Zeytinyağı fabrikalarının sorunlarını dinlemek için oluşturulan heyet fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Kilis'te, Zeytinyağı fabrikalarının sorunlarını dinlemek için oluşturulan heyet fabrikalarda incelemelerde bulundu.

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Kilis ekonomisinde önemli bir paya sahip olan zeytin ürününün işlenip değerlendirildiği işletmeleri yerinde ziyaret ederek, sektörün mevcut durumunu gözlemlemek, üreticilerin sorunlarını dinleyerek, çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla, Kilis Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ercan Dadlı, İpek Yolu Kalkınma Ajansı Kilis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fevzi Yaşar. KOSGEB Kilis Müdürü Murat Küçükoğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mikail Özçiloğlu ile birlikte Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğün iş Meslek Danışmanı Abdulhamit Güler Şerif Mercimek zeytinyağı fabrikasında incelemelerde bulundu.


İşletme sahibi Süleyman Mercimek, 2 yıl önce fabrikayı açtıklarını ifade ederek, "Hizmete açtığımız tesisimiz hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılamakta ve hatta civar ilçelerden de zeytin üreticileri yağ elde etmek için bizleri tercih etmektedir Amacımız Kilis zeytini ve zeytinyağını en iyi şekilde işliyoruz. Elimizden geldiği kadar yurt içi ve yurt dışında tanımına katkı sağlamaktır" dedi


Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ercan Dadlı, Her yönüyle sağlık kaynağı olan zeytini yetiştiren, üreten ve işleyenlere sağladıkları teknik katkılar, pozitif desteklerin verildiğini ifade ederek, " Hijyen ve kaliteden ödün vermeden üretim yapmaya özen gösteren, modern teknolojiyi işletmelerine taşıyan işletme sahiplerini önemsediklerini ve destek olmak için elinden gelen gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.


Kilis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fevzi Yaşar, Modern ve sağlıklı tekniklerle yapılan üretim yapılmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Yurt içi ve yurt dışındaki sektöre yönelik gelişmelerin yakından takip edilmesi ve böylece özellikle dış pazardaki payımızın arttırılması gerektiğini ifade ederek, bu çalışmalarda kamu ve özel sektörün uyum içerisinde yol alması gerekiyor" diye konuştu. - KİLİS

Zeytinyağı, İpek Yolu, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytinyağı fabrikalarında inceleme başladı - Son Dakika Ekonomi

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