Son Dakika Haberleri: Zeytinyağı Hırsızları Polisten Kaçamadı

Zeytinyağı Hırsızları Polisten Kaçamadı

1 saat önce

Gaziantep'te bir apartmanın garajında bulunan 15 adet 18 kilogramlık zeytin yağı tenekesini çalan 2 kişi, polis tarafında yapılan operasyonla yakalandı.

Zeytinyağı Hırsızları Polisten Kaçamadı, System.String[]
Gaziantep'te bir apartmanın garajında bulunan 15 adet 18 kilogramlık zeytin yağı tenekesini çalan 2 kişi, polis tarafında yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Şehitkamil İlçesi Güvenevler mahallesi Mustafa Taşar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın garajındaki 15 adet, 18 kilogramlık teneke içerisinde zeytinyağı, kimliği belirsiz kişiler tarafından araca yüklenerek götürüldü. Olayın ardından çalışma başlatan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasını belirledi. Araçtan şahısların kimliklerine ulaşan ekipler, yaptıkları operasyon ile C.B.A. ve S.Y. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Aramalarda olayda kullanılan araç ve zeytin yağları da ele geçirildi. Çalınan toplam 15 adet zeytin yağı dolu tenekeden 13'nü ele geçiren ekipler, zeytin yağları sahibine teslim etti.

Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:53 Kaynak: İHA

Şehitkamil, Polis, Gaziantep, Güncel
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