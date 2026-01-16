ZGYO Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı

Talep toplama sürecini tamamlayan Z Gayrimenkul Yatırım (ZGYO) Ortaklığı AŞ'nin payları, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "ZGYO" koduyla işlem görmeye başladı.

Tören, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ZGYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kerem Eren, ZGYO Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Eren, ZGYO Yönetim Kurulu Üyesi Merve Eren ve Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmada, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşerek borsada işlem görmeye başlamasının aslında her biri ayrı birer milli değer olan bu şirketlerin sürdürülebilir büyümeleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın da borsada işlem görmeye başlayarak kurumsallaşma, şeffaflaşma ve sorumluluk alanında önemli bir adım attığını vurgulayan Ergun, bu adımın diğer taraftan şirketin finansal yapısını da güçlendirmiş olacağını belirtti.

Ergun, "Böylece Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı devam eden yatırımlarını tamamlayarak ve yeni projelerini hayata geçirerek bugün yatırım yapan yeni ortaklarından aldığı güçle değer üretmeye ve büyümeye devam edecektir. Ben bu stratejik karardan dolayı şirketimizin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Bu halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyor ve borsamıza hoş geldiniz diyorum." diye konuştu.

ZGYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kerem Eren de bu yolculuğa çıkarken yalnızca bir halka arz sürecinin parçası olmayı değil, uzun soluklu, ilkelere dayalı ve sürdürülebilir bir değer üretme hikayesi inşa etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Çalışma anlayışlarının temelinde aile bilinci, amatör ruhun heyecanı ve profesyonelliğin gerekliliği olmak üzere 3 güçlü unsurun yer aldığına vurgu yapan Eren, bu üçlü dengeyi koruyarak çalıştıklarını ve bundan sonra da aynı anlayışla yollarına devam edeceklerini anlattı.

GYO odağında yenilikçi ve gelir üreten projeler

Eren, bu nedenle mottolarını "Zamanın ötesinde" olarak belirlediklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz günü kurtaran değil, geleceği inşa eden, geçici kazançların değil, kalıcı değerlerin peşinden giden bir bakış açısına sahibiz. Sürdürülebilir kalkınma perspektifiyle oluşturduğumuz portföyümüz, yenilikçi, sürekli gelir üreten ve yüksek değer artışı sağlayan projelerden oluşuyor. Eğitimden turizme, sağlıktan lojistiğe kadar farklı kullanım amaçlarına uzanan geniş bir yelpazede gayrimenkul projeleri üretmeye devam ediyoruz. Kısacası, geleneksel konut üretiminden ziyade, GYO'ların özü olan yatırım amaçlı gayrimenkullere odaklanıyoruz."

Sahip oldukları şeffaflık, hesap verebilirlik ve kurumsal yapı özelliklerinin, en güçlü teminatları olduğunu belirten Eren, "Hedeflerimize de bu ilkelere sadık kalarak ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Yatırımcılarımızın bize gösterdiği teveccühün karşılığını, aynı sorumluluk bilinciyle vereceğimizi taahhüt ediyoruz." şeklinde konuştu.