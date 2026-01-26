Zilan Gül Gözaltına Alındı

(ANKARA) - DİSK Basın-İş, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Zilan Gül'ün, gerekçesi henüz bilinmeyen bir ev baskınıyla gözaltına alındığını açıkladı.

DİSK Basın-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Zilan Gül, gerekçesi henüz bilinmeyen bir ev baskınıyla gözaltına alındı. Gazetecilerin ev baskınlarıyla gözaltına alınması açık bir gözdağıdır. Bu uygulamalar yalnızca basın emekçilerini değil, toplumun haber alma hakkını da hedef almaktadır. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Zilan Gül derhal serbest bırakılmalı, basın özgürlüğüne yönelik keyfi ve baskıcı uygulamalara son verilmelidir" denildi.