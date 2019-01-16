Son Dakika Haberleri: Zimbabve'deki Protestoların Lideri Gözaltında

Zimbabve'deki Protestoların Lideri Gözaltında

14 dakika önce

- Zimbabve'deki protestoların lideri gözaltındaHARARE - Zimbabve polisi, ülkede gerçekleştirilen protestoların lideri Evan Mawarire'yi gözaltına aldı.

- Zimbabve'deki protestoların lideri gözaltında

HARARE - Zimbabve polisi, ülkede gerçekleştirilen protestoların lideri Evan Mawarire'yi gözaltına aldı.
Zimbabve'de gerçekleştirilen hükümet karşıtı protestoların lideri Evan Mawarire'nin bugün evinden alınarak gözaltına alındığı bildirildi. Polis Mawarire'yi gözaltına almadan önce evinde 2 saat kaldı. Mawarire'nin annesi, "Polis sabah evin etrafını kuşattı ve oğlumu aldı. Nedenini bilmiyoruz. Şu ana kadar onunla sürekli bağlantı halindeydim. Çok endişeliyiz" dedi.
Bir papaz olan Mawarire, 2016 yılında protesto gösterileri sırasında önde gelen bir ses haline gelmiş ve boynuna bir Zimbabwe bayrağı takarak hükümeti eleştiren sosyal medya videoları yayınlamıştı. Videolar, 2017'de ordunun yönetimi ele geçirmesinin ardından görevden alınan Roberg Mugabe'ye karşı ülke genelinde kitlesel protesto gösterilerine için ThisFlag hareketine ilham vermişti. Gözaltına alınan Mawarire, Devlet Başkanı Mnangagwa'nın da sert bir eleştiricisi olmuştu.
Mawarire'nın avukatı Beatrice Mtetwa gazetecilere, kendisinin şehir merkezinde bir polis karakoluna götürüldüğünü söyledi. Mtetwa, " Twitter'da ve özellikle merkezi ticaret bölgesinde diğer sosyal medya platformları aracılığıyla şiddeti kışkırttığını iddia ediyorlar" dedi.
Zimbabve hükümeti hafta sonu ülkede ekonomik krizin artmasıyla benzin fiyatının iki katına çıkacağını açıklamıştı. Açıklama sonrasında ülke genelinde protesto gösterileri başlamıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre ülkede gerçekleştirilen protestolarda güvenlik güçleri Pazartesi gününden bu yana yaklaşık 5 kişiyi öldürdü, 25 kişi ise yaralandı. HRW Güney Afrika direktörü Dewa Mavhinga yaptığı açıklamada, "Yasa dışı kuvvet kullanmaktan sorumlu olanlar derhal soruşturulmalı ve sorumlu tutulmalı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

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