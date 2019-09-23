Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Mugabe'nin ölüm nedeni açıklandı
1 saat önce
Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin "ilerlemiş kanser" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:00 Kaynak: AA
Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin "ilerlemiş kanser" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Zimbabve devlet gazetesi Herald'ın haberine göre, Mugabe "ilerlemiş kanser" nedeniyle yaşamını yitirdi.
Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Mugabe, 6 Eylül'de 95 yaşında hayatını kaybetmişti.
Mugabe, 2017'de yapılan askeri müdahale ile yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybetmişti.
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