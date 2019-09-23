Son Dakika Haberleri: Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Mugabe'nin ölüm nedeni açıklandı
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Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Mugabe'nin ölüm nedeni açıklandı

1 saat önce

Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin "ilerlemiş kanser" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Mugabe'nin ölüm nedeni açıklandı, System.String[]

Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin "ilerlemiş kanser" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Zimbabve devlet gazetesi Herald'ın haberine göre, Mugabe "ilerlemiş kanser" nedeniyle yaşamını yitirdi.

Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Mugabe, 6 Eylül'de 95 yaşında hayatını kaybetmişti.

Mugabe, 2017'de yapılan askeri müdahale ile yaklaşık 37 yıllık iktidarını kaybetmişti.

Robert Mugabe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:00 Kaynak: AA
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