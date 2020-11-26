Zimmetine 168 bin lira geçiren memura 4 yıl hapis ve 468 bin lira para cezası - Son Dakika

Zimmetine 168 bin lira geçiren memura 4 yıl hapis ve 468 bin lira para cezası

26.11.2020 15:08
Zimmetine 168 bin lira geçiren memura 4 yıl hapis ve 468 bin lira para cezası, System.String[]

KOCAELİ Kartepe Belediyesi'nde çalıştığı sırada zimmetine 168 bin TL geçiren memur Suat Keleş yargılandığı Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4 yıl 4 ay hapis ve 468 bin 60 TL adli para cezasına çarptırıldı.

KOCAELİ Kartepe Belediyesi'nde çalıştığı sırada zimmetine 168 bin TL geçiren memur Suat Keleş yargılandığı Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4 yıl 4 ay hapis ve 468 bin 60 TL adli para cezasına çarptırıldı. Dört çocuk okuttuğunu söyleyen Keleş "Bir kızım avukat oldu, biri de hukuk fakültesinde okuyor. 21 aydır hapisteyim tahliyemi talep ediyorum, karar mahkemenindir" dedi.

Kartepe Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Suat Keleş, 2015 yılı Aralık ayı ile 2016 yılı Eylül ayı arasında zimmetine 168 bin TL para geçirdi. Daha sonra vicdan azabı çeken Suat Keleş, kendisini ihbar ederek suçunu itiraf etti. Suat Keleş, 2019 yılının Şubat ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Suat Keleş tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, Kartepe Belediyesi'nin avukatları da salonda hazır bulundu.

BİLGİSAYARINDA SAHTE MAKBUZ ÜRETMİŞDuruşmada Kartepe Belediyesi'ndeki görevini ve belediyenin parasını nasıl zimmetine geçirdiğini anlatan sanık Suat Keleş, "Avukatlar kendilerine dosya tevzi edilmeden önce masraflara ilişkin tahmini bir rakam sunup belediyeden para talep eder. Ben de bu parayı belediyenin veznesinden çekerek avans olarak avukatlara veririm. Sonrasında dosyayı alıp gerekli masrafları yaptıktan sonra harcama makbuzlarını ve artan parayı tarafıma ibraz ederler. Ben de paraları muhasebeye teslim ederim. Avukatlar gerekli harcamayı yaptıktan sonra artan parayı bana iade ediyorlardı. Ben de bilgisayarımda sahte makbuz üreterek bana teslim ettikleri artan bu paraları aldım. 2015 Aralık ile 2016 Eylül arasında bu suçu işledim. Toplam 168 bin TL aldım" dedi.'BİR KIZIM AVUKAT OLDU, DİĞERİ DE HUKUK FAKÜLTESİNDE OKUYOR'Sanığın ifadesinin ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanığın kamu kurumlarının nitelikli dolandırıcılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarından cezalandırılması ve tutukluğunun devamına karar verilmesi istendi. Mütalaanın açıklanmasının ardından son sözleri sorulan sanık Suat Keleş, "21 aydır tutukluyum. Çektiğim vicdan azabına dayanamayarak kendim teslim oldum. Hakkımda soruşturma açılması için dilekçe verdim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. İnşaat aşamasında olan bir evim var. Tahliye edildiğim takdirde o evi bitirip satacağım. Bu şekilde sebep olduğum zararı karşılayacağım. 4 çocuk okutuyorum. Bir kızım avukat oldu, diğeri de hukuk fakültesinde okuyor. Borçlarım vardı. Bu parayı o yüzden almıştım. Takdiri mahkemeye bırakıyorum" diye konuştu.4 YIL 4 AY HAPİS VE 468 BİN TL ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme heyeti, zimmet suçunun kamu kurumlarının nitelikli dolandırıcılığı suçuna dönüştüğüne kanaat getirerek Suat Keleş'e bu suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Bu cezayı adli para cezasına dönüştüren mahkeme heyeti, sanığın 2 bin 280 gün karşılığı 468 bin 60 TL adli para ceza ödemesine hükmetti. Buna ek olarak, Suat Keleş'in resmi evrakta sahtecilik suçunu da işlediğine kanaat getiren mahkeme, bu suçtan 4 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme Suat Keleş'in tahliye talebini de reddetti.


Suat Keleş, Kartepe, Memur, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zimmetine 168 bin lira geçiren memura 4 yıl hapis ve 468 bin lira para cezası - Son Dakika


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