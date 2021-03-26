Ziraat Bankası'nın yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar oldu - Son Dakika

Ziraat Bankası'nın yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar oldu

26.03.2021 12:15
Ziraat Bankası'nın yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar oldu, System.String[]

Ziraat Bankası'nda Genel Müdürlük görevinden ayrılan Hüseyin Aydın'ın yerine Alpaslan Çakar getirildi. Halk Bank ve Vakıf Bank Genel Müdürlüklerinde ise bir değişiklik olmadı.

Kamu Bankaları Genel Kurulu tamamlandı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden ayrılan Hüseyin Aydın'ın yerine Alpaslan Çakar getirildi.

HALK BANK VE VAKIF BANK'TA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Halk Bank ve Vakıf Bank Genel Müdürlüklerinde bir değişiklik olmadı. Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ise görevine devam ediyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar getirildi
Alpaslan Çakar

ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında Banka Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlayıp, Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, 2005 yılında Bölge Baş Müdürlüğü görevine atandı. Ağustos 2007 yılında Daire Başkanı olan Çakar, sırasıyla Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Ocak 2016 Temmuz 2017 tarihleri arasında Dağıtım Kanalları Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakar, Temmuz 2017 Haziran 2018 tarihleri arasında Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Haziran 2018'den itibaren Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Ziraat Bankası'nın yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar oldu

Ziraat Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası'nın yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar oldu - Son Dakika Ekonomi


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