Ziraat Bankkart\'dan Deplasmanda Galibiyet

Salon: Ünye
Hakemler: Deniz Güvenç Demir, Uğur Ateş
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Yusuf Bakır, Cardoso, Butko, Metin Toy, Baturalp Burak Güngör, Rojas (Ahmetcan Büyükgöz, Ali Eren Öztürk, Esmaeilnezhad, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakcı, Selman Ateş)
Ziraat Bankkart: Jokela, Vahit Emre Savaş, Fornal, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Hilmi Şahin (Kooy, Murat Yenipazar)
Setler: 23-25, 16-25, 25-21, 14-25
Süre: 111 dakika (38, 21, 28, 24)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.
