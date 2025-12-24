Ziraat Bankkart'dan Deplasmanda Galibiyet - Son Dakika
Ziraat Bankkart'dan Deplasmanda Galibiyet

Ziraat Bankkart\'dan Deplasmanda Galibiyet
24.12.2025 18:18
Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde Kuşgöz İzmir'i 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Ünye

Hakemler: Deniz Güvenç Demir, Uğur Ateş

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Yusuf Bakır, Cardoso, Butko, Metin Toy, Baturalp Burak Güngör, Rojas (Ahmetcan Büyükgöz, Ali Eren Öztürk, Esmaeilnezhad, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakcı, Selman Ateş)

Ziraat Bankkart: Jokela, Vahit Emre Savaş, Fornal, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Hilmi Şahin (Kooy, Murat Yenipazar)

Setler: 23-25, 16-25, 25-21, 14-25

Süre: 111 dakika (38, 21, 28, 24)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

