Ziraat Bankkart, hem ligde hem de Avrupa arenasında yakaladığı çıkışı Kupa Voley zaferiyle taçlandırdı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Bankkart, hem ligde hem de Avrupa arenasında yakaladığı çıkışı Kupa Voley zaferiyle taçlandırdı. Eskişehir’de düzenlenen organizasyonda sergilediği üstün performansla dikkat çeken başkent temsilcisi, 16 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürmenin gururunu yaşadı.

Turnuvaya iddialı bir şekilde başlayan Ziraat Bankkart, yarı finalde güçlü rakibi İGSK karşısında adeta kusursuz bir oyun ortaya koydu. Sahaya disiplinli savunması ve etkili hücumlarıyla damga vuran ekip, mücadeleyi 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Bu galibiyet, takımın ne kadar formda ve kararlı olduğunun önemli bir göstergesi oldu.

Finalde ise rakip, Türk sporunun köklü kulüplerinden Galatasaray oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Ziraat Bankkart, setlerdeki üstünlüğünü koruyarak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Oyunun kritik anlarında ortaya koyduğu soğukkanlı performans ve takım uyumu, zaferin en önemli anahtarlarından biri oldu.

Bu sonuçla birlikte Ziraat Bankkart, Kupa Voley’de 16 yıl sonra yeniden şampiyonluk sevinci yaşarken, aynı zamanda sezon genelindeki istikrarlı performansını da perçinlemiş oldu. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselerek Türk voleybolunu başarıyla temsil eden ekip, bu kupayla birlikte sezonu unutulmaz bir başarı hikayesine dönüştürmenin ilk adımını attı.

Elde edilen bu büyük başarı, kulüp yönetimi, taraftar, teknik ekip ve oyuncuların uyum içinde yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olarak öne çıkarken, Ziraat Bankkart adına da önemli bir gurur kaynağı oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Çakar;

“Ziraat Bankkart’ın Kupa Voley’de elde ettiği bu değerli şampiyonluk, sezon boyunca ortaya koyduğu yüksek performansın güçlü bir yansımasıdır. 16 yıl aradan sonra gelen bu kupa, azmin, disiplinin ve takım olma bilincinin en somut göstergesidir.

Takımımızın ligde şampiyonluk hedefi doğrultusunda sergilediği istikrarlı oyun ve Avrupa’da zirveye oynayan performansı, Ziraat Bankkart’ın yalnızca Türkiye’de değil uluslararası arenada da ne denli iddialı bir konuma ulaştığını ortaya koymaktadır. Bu başarı grafiğinin kupalarla taçlanması bizler için ayrıca kıymetlidir. En büyük hedefimiz CEV Şampiyonlar Ligi Kupasını ülkemize ilk defa getirmektir. Hem lig şampiyonluğunu kazanıp hem de Avrupa Şampiyonu olarak bu sezonu unutulmaz bir başarı hikayesine dönüştürerek tarih yazmak istiyoruz. Bu başarıları sürdürülebilir kılmak için alt yapıya yaptığımız yatırımları artırarak devam ettireceğiz.

Bu vesileyle sporcularımızı, teknik ekibimizi ve kulüp yönetimimizi yürekten tebrik ediyor; her koşulda takımımızın yanında olan değerli taraftarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Elde edilen bu başarıların, lig ve Avrupa şampiyonluklarıyla daha da ileri taşınacağına yürekten inanıyorum.

Ziraat Bankası olarak bundan sonra da Türk sporuna katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:39
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
16:08
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 16:52:59. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.