Ziraat Katılım Ve Türk Eximbank'tan İhracatçılara Yönelik Stratejik İş Birliği - Son Dakika
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Ziraat Katılım Ve Türk Eximbank'tan İhracatçılara Yönelik Stratejik İş Birliği

Ziraat Katılım Ve Türk Eximbank\'tan İhracatçılara Yönelik Stratejik İş Birliği
01.08.2025 15:38
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Ziraat Katılım ile Türk Eximbank arasında imzalanan iş birliği sözleşmeleri kapsamında, "İhracat Destek Finansmanı" ürünü ihracatçıların ve döviz kazandırıcı hizmet veren firmaların kullanımına sunulurken, Türk Eximbank'ın "Katılım Esaslı Alacak Sigorta" ürünleri de Ziraat Katılım şubeleri aracılığıyla ihracatçı firmaların hizmetinde olacak.

İhracat Destek Finansmanı Programı`na ilişkin yapılan iş birliği kapsamında ihracatçıların ve ihracata yönelik malüreten (nihai üretici) imalatçıların; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından tahsis edilen fonkaynağına, katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun koşullarla erişiminin sağlanması amacıyla Eximbank İhracatDestek Finansmanı oluşturulmuş oldu.

İş birliği ile Türkiye'de mukim ihracatçıların, imalatçı-ihracatçıların, ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçıaracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçıların, Türkiye'de kurulu serbest bölgelerde mukim, üçüncü ülkelere(Türkiye'deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve hizmet satışı yapan firmaların ve Türkiye'de dövizkazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Böylece, ülkemizinihracat odaklı büyümesine katkı sağlanırken, aynı zamanda katılım finans ilke ve standartlarına uyumlu bir finansmanhizmeti sunulmaktadır.

Ziraat Katılım ile Türk Eximbank arasında imzalanan Sigorta Acentelik Sözleşmesi ile ihracatçıların ihracatfaaliyetlerinde tahsilat güvencesi sunan ''Katılım Esaslı Alacak Sigortası" yanında artık aynı ihracatçıların yurt içi satışlarına yönelik tahsilat güvencesi sunabileceği ''Katılım Esaslı Yurt içi Alacak Sigortası'' ürünü de devreye alındı.

Söz konusu iş birliği sayesinde, ihracatçılar Türk Eximbank tarafından sunulan Katılım Esaslı Alacak Sigortaları ile yurtdışına ve yurt içine yaptıkları vadeli satışları güvence altına alabilecek.

"İhracatçılarımıza Destek Olmaya Devam Edeceğiz"

Gerçekleştirilen iş birliği protokolüne dair açıklamalarda bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, kamukatılım finans kurumu olarak ihracatçılara yönelik yenilikçi finansman çözümlerini öncelikli gördüklerini belirtti.Özdemir açıklamasında "Katılım esaslı bankacılık anlayışımızla, reel sektöre ve ülke ekonomisine katkı sunmayısürdürüyoruz. Türk Eximbank ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle, ihracatçılarımızın finansmana erişimlerinikolaylaştırırken aynı zamanda ihracatçılarımıza tahsilat güvencesi sunuyoruz. Bu iş birlikleri ile firmalarımıza dahafazla destek sağlamayı ve Türkiye'nin dış ticaret hedeflerine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. "ifadelerine yer verdi.

İhracatçıların Tahsilat Riskleri Güvence Altına Alınıyor

Türk Eximbank Katılım Esaslı Alacak Sigortaları ile ihracatçıların yurt dışı ve yurt içi satışlarından doğan tahsilatrisklerini ticari ve politik risklere karşı güvence altına alırken 360 güne kadar vadeli sevkiyatlara sigorta imkânısunuyor. Böylece ihracatçılar, yeni pazarlara güvenle açılabiliyor ve uluslararası rekabet güçlerini artırabiliyor.

Ziraat Katılım bu iş birliği ile ihracatçıların ticari faaliyetlerini daha güvenli yürütmelerine imkân sağlarken, finansmanaerişimi kolaylaştırarak, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasında da önemli bir rol üstleniyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ZİRAAT KATILIM

Genel Müdürlüğü

Adres : Finanskent Mah. Finans Cad. Ziraat Kuleleri No:44/B Ümraniye/İSTANBUL

Telefon : 0(216) 557 21 00

e–posta : [email protected] Web : www.ziraatkatilim.com.tr

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