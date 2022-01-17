Ziraat odası başkanları çiftçilerin taleplerini dile getirdi - Son Dakika

Vezirköprü ilçesinde bir araya gelen ziraat odası başkanları çiftçilerin taleplerini dile getirdi.

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü'nün başkanlığında bir araya gelen ilçe ziraat odası başkanları, mazot ve gübredeki fiyat artışlarından dolayı çiftçinin zor durumda olduğuna işaret etti.

Çiftçinin üretimdeki girdi maliyetlerinin yarısının devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyleyen Tütüncü, "2021 yılı itibariyle mazot, gübre, tohum, ilaç ve yem fiyatlarındaki aşırı yükselişte bölgemizde ekim yapılan ürünlerde gübre kullanımı azalmıştır. Hatta hiç gübre kullanmadan buğday ekimi yapıldı. Yapılan gübre mazot destekleri çok yetersiz kalmıştır. Mazotta ÖTV ve KDV'nin kaldırılması, gübre fiyatlarının yarısının devletimiz tarafından karşılanmasını talep ediyoruz." dedi.

Yeterli destek verilirse çiftçilerin üretimde sıkıntı yaşamayacağını söyleyen Tütüncü, "Aksi taktirde bu sorunlar sadece çiftçimizin sorunu olarak kalmayacak. Bu durumda üretim azalacak." diye konuştu.

Toplantıya, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı İl Koordinasyon Başkan Yardımcısı Arslan Kaya, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy katıldı.