Ziraat odası başkanlarından TMO'ya ziyaret

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım deposunu ziyaret etti.

Aydemir ve Ersoy, Çarşamba Şeker Fabrikası içinde yer alan fındık alım deposunda alımda dikkat edilen hususlarla ilgili bilgi alarak, incelemelerde bulundu.

Aydemir, TMO'nun fındık alımında çürük, çatlak ve nem oranına çok dikkat ettiğini anlatarak, "Bu da fındık ihracatının kaliteli olması için büyük önem taşıyor. Fındık üreticimizin fındığını TMO'ya getirirken bunlara özen göstermesini istiyoruz. Üreticimiz yoğunluk nedeniyle kuyrukta beklemek zorunda kalıyor ancak TMO üreticimize yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. Tüm üreticilerimizin bu sezon inşallah yüzü gülecektir." dedi.

Ersoy da üreticinin fındığını TMO'ya teslim ederken kuru olmasına, çürük ve çatlak bulunmamasına özen göstermesi halinde hem gerçek değerini bulacağını hem de üreticinin hak edilen parayı kazanacağını kaydetti.