Ziraat Türkiye Kupası 1. Ön Eleme Turu: Çarşambaspor : 0 Yozgatspor 1959 FK: 1

Ziraat Türkiye Kupası 1. Ön Eleme Turu müsabakasında 3. Lig ekiplerinden Çarşambaspor ile Yozgatspor 1959 FK karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı
Stat: Çarşamba Şehir
Çarşambaspor: Kadir xx, Kaan xx, Mete xx, Veysel xx, Abdulkadir xx, Murat xx (Ömer dk. 81 ?), Muhammet Öztürk xx (Serhan dk. 67 x), Erhan xx, Selahattin xx (Kemal Sabri dk. 67 x), Muhammet Doğan xx, Abdulsamet xx
Yozgatspor 1959 FK: Bilal xx, Semih xx, Burak xx, Metin xx (Yiğitalp dk. 77 x), Fatih xx, İsmail xx (Ayhan dk. 62 x), Ali Kaan xxx, Çetin xx, Arif xx (Boğtan dk. 85 ?), Selim xx (Seyit dk. 62 x), Beytullah xx (Baran dk. 85 ?).
Gol: Ali Kaan (dk. 70) (Yozgatspor 1959 FK)
Sarı Kart: Çetin, Bilal (Yozgatspor), Murat, Kaan (Çarşambaspor) - SAMSUN
- Kaynak: İHA
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