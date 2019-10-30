Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası | BB Erzurumspor: 3 - BB Bodrumspor: 1
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası | BB Erzurumspor: 3 - BB Bodrumspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası | BB Erzurumspor: 3 - BB Bodrumspor: 1

1 saat önce

Stat: Kazım KarabekirHakemler: Yakup Özhan xx, Mustafa Onur Özgenç xx, Mert Bulut xxBB Erzurumspor: Kayacan xx, Abdulcebrail xxx, Merthan xx, Batuhan xxx, Murat xx, Sefa xx(Osman dk. 79 ?), Mahamadou Ba xxx, Emre xx (Emrah dk.63 xx), Cem xx(Obertan dk.

Ziraat Türkiye Kupası | BB Erzurumspor: 3 - BB Bodrumspor: 1, System.String[]

Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Yakup Özhan xx, Mustafa Onur Özgenç xx, Mert Bulut xx


BB Erzurumspor: Kayacan xx, Abdulcebrail xxx, Merthan xx, Batuhan xxx, Murat xx, Sefa xx(Osman dk. 79 ?), Mahamadou Ba xxx, Emre xx (Emrah dk.63 xx), Cem xx(Obertan dk. 46 xx ), Sunu xxx, Oltan xxx


Yedekler: Batuhan, Aykut, Hamroun, Serdar


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


BB Bodrumspor: Berat xx, Muhammet xx, İzzet xx, Emre Özkan xx (Talha dk. 46 x), Gökhan xx, Seyid Ahmet xx, Hüseyin xx (Emrecan Yıldızhan dk. 46 x )Ozan xx, Mustafa xx, Şaban xx (Sergen dk. 69 x), Batuhan Ayaz xx


Yedekler: Fatih, Emirhan, Emre Can, Emre Işık


Teknik Direktör: Necati Erkmen


Goller: Sunu (dk. 1), Oltan ( dk.7 ve 57) (BB Erzurumspor), Seyid Ahmet (dk. 61) ( BB Bodrumspor)


Sarı Kart: Murat ( BB Erzurumspor)


Maçtan dakikalar


1. dakikada sol taraftan Murat'ın ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Sunu, röveşata ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


7. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topu önünde bulan Oltan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2-0


33. dakikada Sunu'nun sol taraftan yaptığı ortaya gelişene Yunus Emre Gültiken sert vurdu. Top üstten auta çıktı.


43. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Emre sert vurdu kaleci topu güçlükle dışarı çeldi.


44. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci ile karşı karşıya kalen Sunu sert vurdu kaleci bu topu güçlükle kontrol etti.


57. dakikada Sunu'nun sol taraftan ortasına gelişene vole vuran Oltan, yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu. 3-0


62. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya yakın mesafeden sert vuran Seyid Ahmet topu ağlarla buluşturdu. 3-1


Mustafa Onur, Oltan, Emrah, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:27 
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