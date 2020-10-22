Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 3 Çankaya Futbol Kulübü: 0 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 3 Çankaya Futbol Kulübü: 0

22.10.2020 17:21
Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 3 Çankaya Futbol Kulübü: 0, System.String[]

0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Saha

Hakemler: Ahmet Ecevit xx, Ali Gün xx, Hüseyin Sepetçioğlu xx

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xxx, Sercan Uslu xxx, Melih İnan xx (Arda Kürşat Kaya dk. 80 xx), Koray Baykara xxx, Mehmet Bağlı xxx, Muhammed Enes Yılmaz xxx (Mesut Can Tunalı dk. 90 xx), Tayfur Emre Yılmaz xx (Mehmet Tosun dk. 69 xx), Doğancan Aynacı xx (Rıdvan Aykan dk. 80 xx), Sinan Morgil xxx, Tayfun Kırca xxx (Gökhan Günel dk. 90 xx), Muhammet Fatih Yıldırım xx

Çankaya FK: Muhammed Geylani Özturan x, Metehan Civelek xx (Volkan Kesim dk. 70 xx), Yağızcan Erdem xx (Murat Batuhan Abdikoğlu dk. 79 x), Furkan Tütüncü xxx, Doğukan Delimehmet x (Cemre Atmaca dk. 46 xx), Ramazan Özcan xx, Yasin Öztop xx, Furkan Safi xx, Bilal Hallaçlar xx, Deniz Keskin xx, Miraç Can Doksanoğlu x

Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 25 ve 86), Mehmet Bağlı (dk. 90) (Belediye Derincespor)

Sarı Kartlar: Tayfur Emre Yılmaz (Belediye Derincespor), Muhammed Geylani Özturan (Çankaya Futbol Kulübü) - KOCAELİ

Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 3 Çankaya Futbol Kulübü: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 3 Çankaya Futbol Kulübü: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 3 Çankaya Futbol Kulübü: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 3 Çankaya Futbol Kulübü: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 3 Çankaya Futbol Kulübü: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 3 Çankaya Futbol Kulübü: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 3 Çankaya Futbol Kulübü: 0

Muhammed Enes, Derincespor, Çankaya, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 3 Çankaya Futbol Kulübü: 0 - Son Dakika Spor

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