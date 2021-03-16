Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

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