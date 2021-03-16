Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

16.03.2021 21:37
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta, Ghezzal'ın ceza alanı içine yaptığı oraya Welinton kafayla vurdu. Meşin yuvarlak ağlara giderken gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

17. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Oğuzhan kaptı ve pasının sağ alandan ceza alanı içine sarkan Aboubakar ile buluşturdu. Aboubakar, sağ çaprazda Tolga Ciğerci'den şık bir çalımla sıyrılarak sol ayağıyla çektiği şutta topu filelere gönderdi. 1-0

21. dakikada N'Koudou'nun pasını alan Ghezzal'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci Mert kornere çeldi.

22. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kullandığı köşe vuruşunda pasını N'Koudou'ya çıkardı. N'Koudou'nun sol çaprazdan açtığı orayı Vida kafayla vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 2-0

35. dakikada Hasan Ali'nin pasını alan Demba Ba'nın ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta çıktı.

42. dakikada Hasan Ali'nin pasında, Ndayishimiye'nin yay üzerinden çektiği şutu kaleci Utku rahat kontrol etti.

45+2. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortasına arka direkte Ndayishimiye kafa ile vurdu. Top az farkla direğin dibinden auta çıktı.

Stat: Vodafone

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Beşiktaş: Utku xx, Rosier xx, Welinton xx, Vida xxx, Rıdvan Yılmaz xx, Josef xx, Ghezzal xxx, Dorukhan Toköz xx, Oğuzhan Özyakup xx, N'Koudou xx, Aboubakar xx

Yedekler: Ersin, Montero, N'Sakala, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı, Atiba, Necip, Ljajic, Larin, Hasic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Medipol Başakşehir: Mert Günok x, Ömer Ali x, Ponck x, Epureanu x, Hasan Ali x, Tolga Ciğerci x, Ndayishimiye xx, Visca x, Berkay xx, Deniz Türüç xx, Demba Ba x

Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Duarte, Ravil Tagir, Uğur Uçar, Mehmet Topal, Aleksic, Azubuike, Giuliano, Crivelli

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Aboubakar (dk. 17), Vida (dk. 22) (Beşiktaş)

Sarı kart: Vida (Beşiktaş) - İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Türkiye Kupası, Başakşehir, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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