Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası rövanş müsabakasında sahasında BB Erzurumspor'u ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası rövanş müsabakasında sahasında BB Erzurumspor'u ağırladı. Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. İlk maçı 4-2 kazanan Erzurum ekibi adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ali, rakibinden sıyrılarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


71. dakikada Yusuf Emre'nin kullandığı serbest vuruşta top direğin hemen üzerinden auta çıktı.


76. dakikada topla buluşan Batuhan'ın şutunu Kayacan son anda kornere çeldi.


82. dakikada Atanasov'un sol kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte kafayı vuran Ali, topu ağlara gönderdi. 2-1


90. dakikada sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Sefa'nın şutunu Ataberk kurtardı.


Stat: Bursa Büyükşehir Belediye


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Candaş Elbil xx, Deniz Caner Özaral xx


Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xx, Cüneyt Köz xx, Sedat Dursun xx, Rüştü Hanlı xx, İsmail Çokçalış xx, Selçuk Şahin xx (Jani Atanasov dk. 73 xx), Musa Araz xx (Aykut Akgün dk. 60 xx), Recep Aydın xx, Iasmin Latovlevici xx, Ali Akman xxx, Yevhen Seleznov xx (Batuhan Kör dk. 69 xx)


Yedekler: Onurcan Piri, Igor, Ozan İsmail Koç, Eren Güler, İbrahim Turan, Ertuğrul Kurtuluş, Berk Akgönül


Teknik Sorumlu: Musa Öztürk


BB Erzurumspor: Kayacan Erdoğan xx, Mehmet Murat Uçar xx, Merthan Açıl xx, Hasan Batuhan Artarslan xx, Abdulcebrail Akbulut xx, Mahamadou Ba xx, Yusuf Emre Gültekin xx, Gilles Sunu xxx, Sefa Akgün xx, Jugurta Hamroun xxx (Hasan Ayaroğlu dk. 68 xx), Oltan Karakullukçu xx


Yedekler: Batuhan Ünsal, Cem Barlık, Cengizhan Bayrak, Muhammed Furkan Özhan, Serdar Yıldırım, Hamza Budak


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Ali Akman (dk. 64 ve dk. 82), Jugurtha Hamroun (dk. 44) (BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Sedat Dursun, Cüneyt Köz, Iasmin Latovlevici (Bursaspor), Mahamadou Ba, Yusuf Emre Gültekin, Kayacan Erdoğan (BB Erzurumspor) - BURSA

Türkiye Kupası, Yusuf Emre, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:27 Kaynak: İHA
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ŞU AN BURADASINIZ: Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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