Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 3 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2 (Maç Sonucu)
8 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaştı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Chebake'nin ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ömer'in kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
72. dakikada Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
75. dakikada Özgür'ün, Ömer'i ceza sahasında düşürmesi ile VAR uygulamasına giden hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Aleksic'in şutu ağlarla buluştu. 1-2
82. dakikada Aleksic'in kullandığı köşe atışında Ömer'in arka kale direğine dindirdiği topu Pereira filelere yolladı. 2-2
88. dakikada sol kanattan Pereira'nın ortasında Aleksic'in kafa vuruşu ağlara gitti. 3-2
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Kapluhan xx, Murat Şener xx
E.Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Gökhan xxx, Ömer xxx, Murat xxx (Donald dk. 45 xx), Pereira xxx, Ahmed xx (Robin dk. 64 xx), Aleksic xxx, Chebake xxx, Erkan xxx, Mina xxx, Mustafa xx (Barış dk. 45 xx)
Yedekler: Abdulsamed, Murat, Dersim, Hüseyin, Berkan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Sadrettin Fırat xx, Erkan xx, Muhammet xx, Hüseyin xx (Cem dk. 82 ?), Harun xx (Emre dk. 72 x), Orhan xx, İzzet xx, Seyid xx, Ozan xx, Özgür xx, Celal xx
Yedekler: Kaya, Şaban, Göksu, Mustafa, Orhan
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Goller: Aleksic (2), Pereira (E.Y.Malatyaspor), Ozan (dk. 7) Hüseyin (dk. 45) (B.B. Bodrumspor)
Sarı kartlar: Ömer (E. Y. Malatayspor), Muhammet, Erkan (B.B. Bodrumspor) - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:44 Kaynak: İHA
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