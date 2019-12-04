Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Eyüpspor, sahasında Antalyaspor ile mücadele ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Antalya ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



15. dakikada Eren Taşkın'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleye giden meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.



23. dakikada Gustavo Blanco Leschuk'un pasında topu alan Fredy'nin ceza sahası dışı sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Alp, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



33. dakikada Yekta'nın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında ön direkte iyi yükselen Gustavo Blanco Leschuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



40. dakikada Dala'nın ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Fredy'nin vuruşunda gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2



Stat: Esenler



Hakemler: Ramazen Keleş xx, Emrah Ünal xx, Murat Şener xx



Eyüpspor: Alp Tutar x, Egemen Zengin x, Muhammet Sercan x, Volkan Kesim x, Ahmed Emir x, Kadirhan x, Ömer x, Emre Kılıç x, Harun Özcan x, Eren Taşkın x, Emre Torun x



Yedekler: Timur, Doğukan, Gürcan, Mikail Okyar, Muhammet, Berzan, Metehan



Teknik Direktör: Zafer Turan



Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Salih Dursun xx, Chico xx, Cissokho xx, Yekta Kurtuluş xxx, Harun xx, Fredy xxx, Serdar Özkan xxx, Gelson Dala xxx, Gustavo Blanco Leschuk xxx



Yedekler: Yakup, Batuhan, Halil İbrahim, Batuhan, Mikail Başar, Mustafa, Emre Korkmaz



Teknik Direktör: Stjepan Tomas



Goller: Gustavo Blanco Leschuk (dk. 33), Fredy (dk. 40) (Antalyaspor)



Sarı kartlar: Salih Dursun, Serdar Özkan (Antalyaspor), Kadirhan (Eyüpspor) - İSTANBUL