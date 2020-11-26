Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3

26.11.2020 19:59
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon'a 3-3 biten 90 dakikanın ardından penaltı atışları sonucunda elenerek kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon'a 3-3 biten 90 dakikanın ardından penaltı atışları sonucunda elenerek kupaya veda etti.

Maçtan Dakikalar

10. dakikada kullanılan sol kanattan kullanılan köşe atışında arka direkte Batuh Karadeniz'in vuruşunda top filelere gitti. 0-1

12. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahası içerisinde kafayla tamamlayan Kvrzic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

23. dakikada Kvrzic topu ceza sahası içerisinde müsait durumdaki Alibec'le buluşturdu. Alibec'in düzelterek yaptığı vuruşta kaleci Batuhan meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

24. dakikada defansın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Batuhan Karadeniz topu kaleci İsmail'in üzerinden aşırttı. Kaleye giden topa savunma müdahale edemeyince konuk ekip öne geçti. 1-2

34. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza sahası içerisinde topa elle dokunması sonucu kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın gerisine geçen Batuhan Karadeniz, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti. 1-3

61. dakikada Kvrzic'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleciden dönen topu Emre Demir tamamladı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

83. dakikada Hasan Hüseyin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kvrzic, önünü boşaltarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3

85. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Kanga, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 3-3

Stat: Kadir Has

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Yusuf Bozdoğan xx, Kemal Mavi

Hes Kablo Kayserispor: İsmail x, Hasan Hüseyin x, Oğuzhan x, Muğdat x, Emre Demir x (Eray dk. 104 ?), Kvrzic xxx, Adem x (Kolovetsios dk. 46 x), Ahmet x (Lopes dk. 46 x), Emirhan x (Aziz Behich dk. 46 x), Alibec x (Kanga dk. 42 x), Ackah x (Attamah dk. 86 x)

Yedekler: Doğan, Abdulkadir, Okan, Talha

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hekimoğlu Trabzon: Batuhan Şen x, Miraç x, Sezer x, Berkay x (İsmail dk. 73 x), Caner xx (Burhan dk. 97 x), Ender xx, Serkan x (Uğur dk. 64 x), Onur x, Bahadır xx, Oğuz x (Samet dk. 46 x), Batuhan Karadeniz xxx (Can dk. 64 x)

Yedekler: Azat, Cihat, Yasin, Mustafa, Bahadır

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Kvrzic (dk. 12 ve 83), Kanga (dk. 85) (Hes Kablo Kayserispor), Batuhan Karadeniz (dk. 10, 24 ve 34 pen) (Hekimoğlu Trabzon)

Sarı Kartlar: Hasan Hüseyin, Lopes, Oğuzhan (Hes Kablo Kayerispor), Serkan, Miraç, Ender (Hekimoğlu Trabzon) - KAYSERİ

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3

Hekimoğlu Trabzon, Türkiye Kupası, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 Hekimoğlu Trabzon: 3 - Son Dakika Spor


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