Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası: Kırklarelispor: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu), System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, yarı final için büyük avantaj yakaladı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Kırklarelispor savunmasının uzaklaştırdığı top Zajc'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci İbrahim gole izin vermedi.


52. dakikada Zajc'ın pasıyla ceza sahasının sol tarafından topu kontrol eden Mevlüt, rakibini geçip uzak köşeye şık bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 0-2


57. dakikada Zajc'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Isla, kale sahası önüne çevirdi. Bu noktada Rodrigues'in şutunda kaleci İbrahim'den dönen topa İbrahim Sürgülü ters bir vuruş yaparak kendi ağlarına gönderdi. 0-3


83. dakikada Zajc'ın soldan yaptığı ortada savunmadan seken top yine bu futbolcuda kaldı. Bu kez direkt kaleye yönelen Zajc, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak savunma son anda topu kornere attı.


90. dakikada Caner'in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Deniz, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu attı. Ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


Stat: Kırklareli Atatürk


Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, Mustafa Savranlar xx


Kırklarelispor: İbrahim Demir x, Davut Babur xx, İbrahim Sürgülü x, Müslüm Aydoğan xx, Serkan Sözmen x, Emre Keleşoğlu x (Ümit Can Tokcu dk. 72 x), Yüksel Şişman x (Emre Balkı dk. 56 x), Caner Koca x, Enis Çeliksu x (Deniz Ataç dk. 65 x), Mert Sinan Pekesen x, Hacı Ömer Doğru x


Yedekler: Umut Kaya, Malik Karaahmet, Görkem Bitin, Yusuf Çelik


Teknik Direktör: Bilgin Erdem


Fenerbahçe: Harun xxx, Isla xxx (Murat Sağlam dk. 68 xx), Adil Rami xx, Jailson xx (Falette dk. 61 xx), Deniz xxx, Mehmet Ekici xxx, Tolgay xxx, Ferdi xxx, Rodrigues xxx (Dirar dk. 61 xx), Zajc xxx, Mevlüt xxx


Yedekler: Erten, Altay, Ozan, Tolga, Allahyar, Vedat


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Mevlüt (dk. 43 ve dk. 52), İbrahim Sürgülü (dk. 57 kk.) (Fenerbahçe),


Sarı kartlar: Hacı Ömer Doğru (Kırklarelispor), Ferdi, Adil Rami, Murat Sağlam (Fenerbahçe) - KIRKLARELİ

Kırklarelispor, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:36 Kaynak: İHA
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