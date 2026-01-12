Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabının 2. haftası yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre yarın başlayacak ikinci hafta maçları 15 Ocak Perşembe günü sona erecek.
Müsabakaların programı şöyle:
Yarın:
14 Ocak Çarşamba:
15 Ocak Perşembe:
