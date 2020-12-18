Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

18.12.2020 15:12
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri, gerçekleşen kura çekimi ile belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri, gerçekleşen kura çekimi ile belirlendi. Son 16 turu karşılaşmaları 12, 13 ve 14 Ocak'ta oynanacak ve bu turda VAR sistemi de kullanılacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek olan son 16 turunda mücadeleler ise 12, 13 ve 14 Ocak tarihlerinde oynanacak. Son 16 turunda maçlarda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de kullanılacak. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber katılım gösterdi.

HAMİT ALTINTOP: "GENÇ FUTBOLCULARIN REKLAMI AÇISINDAN ÖRNEK OLDU"

Ümit Milli Takım ve Genç Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop kura öncesi yaptığı açıklamada 5. turda çok heyecanlı maçları geride bıraktıklarını ifade ederek, "Uzatmalar ve penaltılarla, futbolda istediğimiz heyecanı ve tutkuyu görebildik. Sadece eksik olan taraftarlardı. Gelecek aylarda o alanda da ilerleyip inşallah statları doldururuz. Duamız o yönde. Tek maç sisteminde ne kadar ciddiyet olması gerektiğini ve telafisi olmadığından bahsetmiştik. Her pozisyon, her karar, her gol çok önemli. Alt liglerde oynayan takımların kendilerini göstermesi ve gençlerin Türk futbolseverlerine reklamı açısından örnek oldu. Umuyorum ki bu tur gelecek için de biraz daha umut aşılamıştır" şeklinde konuştu.

RÜŞTÜ REÇBER: "BU TURDA GENÇLERDEN GELENLER OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Gençlerin ileri dönük umut verdiğini söyleyen TFF Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber ise, "Bizim için önemli olan, ne kadar genç olduğu ve performansları. Merak ettiğim bir diğer konu kalecilerin nasıl olduğu. 3 günde oyuncu ve kaleci açısından bunların var olduğunu gördük. Oynamayan futbolcuları görebilmemiz, onları izlemeyenlerin görmesi için çok önemliydi. Bu 3 gün ileriye dönük anlamda gençlerden gelenler olduğunu gösterdi" açıklamasını yaptı. Tek maç eleme ile oynanan maçların heyecanına da değinen Reçber, "En büyük heyecan budur, ne olacağı belli olmaz. 90 dakikalık motivasyon sunucu getirebiliyor. Özellikle alt liglerdeki takımların kendilerini gösterme düşüncesi bize bunu yaşatıyor" diye konuştu.

Son 16 Turu kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler ise şu şekilde:

Konyaspor- Gaziantep Futbol Kulübü

Fenerbahçe-Kasımpaşa

Beşiktaş- Çaykur Rizespor

Bursaspor-Antalyaspor

DG Sivasspor- Adana Demirspor

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor-BB Erzurumspor

Tuzlaspor-Medipol Başakşehir

(Bora Akyol/İHA)

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

Hamit Altıntop, Türkiye Kupası, Rüştü Reçber, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor


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