Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası : Trabzonspor: 0 - Umraniyespor: 0 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası : Trabzonspor: 0 - Umraniyespor: 0 (İlk Yarı)

39 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Umraniyespor karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası : Trabzonspor: 0 - Umraniyespor: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Umraniyespor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza sahası içine giren Ekuban'dan önce kalesi terk ederek topa sahip olan Burak, tehlikeyi önledi.

36. dakikada sağ taraftan gelişen Umraniyespor atağından Serkan'ın ceza sahası içine yerden gönderdiği meşin yuvarlağa gelişine vuran Madinda'nın şutu üst direğe çarpıp, oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

39. dakikada Ibanez'in sol taraftan kullandığı kornerde kale sahasına yakın yerden Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşu kalecinin solundan auta çıktı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ali Saygın Ögel xx, Serkan Çimen xx

Trabzonspor; Arda Akbulut x, Kamil Ahmet Çörekçi x, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Ibanez x, Batuhan Artaslan x (Abdulkadir Parmak dk. 27 x), Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür x, Vahid Amiri x, Nwakaeme x, Ekuban xx

Yedekler: Muzaffer Cem Kaplan, Rodallega, Murat Cem Akpınar, Zargo Toure, Berkay Sefa Kara, Uğuzhan Açil, Ali Osman Karnapoğlu, Kerem Baykuş, Tunahan Ergül

Teknik Direktör: Ünal Karamam

Umraniyespor: Burak xx, Uğur xx, Tarık xx, Appindangoye xx, Karahan xx, Timur xx, Serkan xx, Recep xx, Diabang x, Madinda x, Leandro x

Yedekler: Metin Erol, Vasilogiannis, Bahadır, Alaaddin, Merthan, Muhammed, Atabey

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:28 Kaynak: İHA

Yusuf Yazıcı, Serkan, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'ye Juan Mata'dan Kötü Haber: Türkiye'yi Düşünmüyor Futbolcu Mykola Morozyuk'un Eşi Irina Morozyuk, Rize'ye Hayran Kaldı

İngilizler, Dorukhan Toköz'e Kancayı Taktı Helsinborglu Anders Randrup, Yaklaşık 25 Metreden Kendi Kalecisini Avladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 22:07:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Türkiye Kupası : Trabzonspor: 0 - Umraniyespor: 0 (İlk Yarı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]