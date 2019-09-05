Ziyaret beldesi, inanç turizmi merkezi olma yolunda

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı ve Veysel Karani Türbesi'nin bulunduğu Ziyaret beldesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Kadın Yaşam Merkezi, kütüphane ve üst yapı çalışmalarıyla inanç turizm merkezi olmayı hedefliyor.

Ziyaret beldesi, Veysel Karani Türbesi etrafında yapılan yenileme çalışmaları ve tesis edilen huzurla bölgeye gelen ziyaretçilerce yoğun ilgi görüyor.

Kaymakamlık ve Ziyaret Belediyesince hayata geçirilen Kentsel Dönüşüm Projesi, Kadın Yaşam Merkezi, kütüphane, üst yapı gibi çalışmalar, beldede sosyal yaşam, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve turizm gibi pek çok alanda olumlu yansımalarını göstermeye başladı.

Kaymakam Mehmet Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Veysel Karani Türbesi'nin bulunduğu beldede önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Beldenin inanç turizmi açısından büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Tunç, şöyle konuştu:

"Veysel Karani Türbesi'nin bulunduğu beldede devletimiz önemli projeleri hayata geçirerek ziyaretçileri oldukça memnun etmiştir. Kentsel Dönüşüm Projesi, Kadın Yaşam Merkezi, kütüphane ve önemli ölçüde kilit parke gibi çalışmalar yaparak beldede inanç turizmi merkezi olma yolunda ilerleme kaydettik. Devletin bir kuruşunun bile ne teröre ne de hiç kimseye peşkeş çekilmesine izin vermedik. Milletimizin parası milletimize hizmet olarak geri döndü. İnşallah yakın dönemde iyileştirme çalışmalarıyla beldemiz inanç turizmi merkezi haline gelecek."

Esnaf Bayram Sezgin de böyle bir düzenlemenin, inanç turizm merkezi durumundaki beldede gerekli olduğunu belirterek, "Biz esnaf olarak yeni halini çok beğendik. Gelen misafirler çok memnun. Biz de çok memnunuz. Buraya gelen dua ediyor. Ziyaretçi sayısında artış yaşandı. Buraya gelen bir daha gelmeye başladı. Umarım ziyaretçi sayısı daha da artar." dedi.

Beldeyi ziyaret eden Hamit Taş ise sürekli türbeyi ziyaret için beldeye geldiğini anlatarak, yapılan çalışmalarla beldenin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Ağrı'dan gelen Mehmet Aydın, beldeye daha önce de geldiğini, şimdiki halinin çok güzel olduğunu söyledi.

Aydın, "Yeni halini çok beğendik. Artık rahatça oturup dinlenebileceğimiz alanlar oluşturulmuş. Görüntü anlamında daha güzel bir manevi hava var. Artık daha sık geliriz." diye konuştu.

Arzu Kaynak da, " Muş'tan geliyorum. Değişimi çok beğendim. Türbenin etrafı yenilenmiş, oturma yerleri yapılmış." ifadelerini kullandı.