Zombieland 2: Double Tap Filmi

Ruben Fleischer'ın yönetmenliğini üstlendiği film
in başrollerinde henüz kimin oynacağı belli değil. Filmin senaristleri ise Dave Callaham ve Rhett Reese. Yönetmen:
Ruben FleischerSenaryo:
Dave Callaham, Rhett Reese, Paul WernickOyuncular: Emma Stone
, Zoey Deutch
, Woody Harrelson
, Abigail Breslin
, Rosario Dawson
, Bill Murray
, Avan Jogia, Dan Aykroyd, Jesse Eisenberg, Luke Wilson
, Thomas Middleditch, Rachel Luttrell, Jessica Medina, Julia Vasi, MWW Michael Wilkerson, Timothy Carr, Otis Winston, Jess Durham, Ian Gregg, Isabelle Fretheim, Kandis Hargrave, Lewis Wright, Julian B Lin, Ari Loeb, Victoria Hall, John Dixon, Sergio Briones, Nathan W. Collins, Lauren Hendry, Tim McAdams, Victor Rivera, Jenin Gonzalez, Devin Mojica, Louie g Maldonado
, Diezel RamosFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Zombieland 2: Double TapYapımcı Firma:
Columbia PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
15.11.2019Zombieland 2: Double Tap Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.