Zonguldak ereğli işçi servisi ile cip çarpıştı 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak ereğli işçi servisi ile cip çarpıştı 6 yaralı - Son Dakika

Zonguldak ereğli işçi servisi ile cip çarpıştı 6 yaralı

6 saat önce

İşçi servisi ile cip çarpıştı: 6 yaralıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde işçi servisi ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İşçi servisi ile cip çarpıştı: 6 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde işçi servisi ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Cipte bulunan yolcu araçtan fırlarken, sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Ozan Ulaş(35) yönetimindeki 67 AG 433 plakalı cip, Saip Özdemir'in(40) kullandığı 67 UF 422 plakalı isçi servisi ile çarpıştı. Kazada cipte bulunan Ömer Celepci araçtan fırlayarak çimenlik alana yuvarlandı. Sürücü Mustafa Ozan Ulaş ise araçta sıkıştı. Ulaş, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Kazada yaralanan işçi servisindeki Saip Özdemir ile işçiler Gökhan Sürol (33), Nejdet Kalafat (34) Ergin Çınar (39) ile cipte bulunan yaralılar, özel ve devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada cip sürücüsü Mustafa Ozan Ulaş'ın 1.06 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zonguldak ereğli işçi servisi ile cip çarpıştı 6 yaralı

Zonguldak, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:01 Kaynak: DHA
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