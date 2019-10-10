Zonguldak göçükte ölen madenci toprağa verildi

Göçükte ölen madenci toprağa verildi

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Erol Akçaoğlu (34), toprağa verildi.

Göçük, dün akşam saat 21.00 sıralarında Ayiçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Tavanın göçmesi sonucu meydana gelen göçükte 2 madenci kaçarak kurtuldu. İşçilerden Erol Akçaoğlu ise göçük altında kaldı. Erol Akçaoğlu'nun cesedi, iki saat süren kurtarma çalışmasının ardından Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı kurtarma ekipleri tarafından ocaktan çıkartıldı.

Bugün, Gökçebey ilçesine bağlı Duhancılar köyünde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Gökçebey Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, maden işçileri ve yakınları katıldı. Erol Akçaoğlu, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası Erol Akçaoğlu'nun hayatını kaybettiği ocakta 3 ay önce iş başı yaptığı öğrenildi.